Το Ρότερνταμ θα φιλοξενήσει τον 65ο διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές, καθώς η ολλανδική πόλη-λιμάνι υπερίσχυσε της μοναδικής αντιπάλου του, της νότιας πόλης του Μάαστριχτ.

Ο Ολλανδός Ντάνκαν Λόρενς, τραγουδιστής και συνθέτης, ήταν ο νικητής του φετινού διαγωνισμού που διεξήχθη στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, επικρατώντας 25 άλλων διαγωνιζομένων τραγουδώντας και παίζοντας στο πιάνο την μπαλάντα του «Arcade».

Ως νικήτρια χώρα, η Ολλανδία αυτομάτως έγινε η οικοδέσποινα του επόμενου κύκλου της μεγαλύτερης live μουσικής εκδήλωσης, την οποία είδαν πέρυσι 180 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Θα είναι η πέμπτη φορά που η Ολλανδία, με πληθυσμό 17 εκατομμυρίων κατοίκων, που θα φιλοξενήσει τον μουσικό διαγωνισμό. Τα ημιτελικά θα διεξαχθούν στις 12 και 14 Μαΐου και ο τελικός στις 16 Μαΐου στο Ahoy Arena του Ρότερνταμ.

