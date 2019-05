Στη μάχη για μια θέση στον τελικό του 64ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ρίχθηκαν απόψε Ελλάδα και Κύπρος, με την Κατερίνα Ντούσκα και την Τάμτα να περνούν στον τελικό.

Η Ελλάδα εμφανίστηκε στη 16η θέση του πρώτου ημιτελικού με την Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι «Better Love», το οποίο έχει γράψει μαζί με τον Έλληνα τραγουδοποιό Leon of Athens και τον τραγουδοποιό σκωτσέζικης καταγωγής David Sneddon, ενώ πρώτη, στον ίδιο ημιτελικό, εμφανίστηκε η Τάμτα με το τραγούδι «Replay» εκπροσωπώντας την Κύπρο.

«Θα δείτε μια επανάσταση αγάπης! Στη σκηνή θα είμαστε έξι γυναίκες και θα υπάρχει ένας κοινός κώδικας ανάμεσα στο βιντεοκλίπ και σε αυτό που ετοιμάσαμε, όμως θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πιο ώριμο και πιο δυναμικό», είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες η Κατερίνα Ντούσκα για την παρουσίαση του «Better Love» στην σκηνή της Eurovision 2019.

🇬🇷 Who you waiting for? Katerine Duska just smashed it with Better Love for Greece there!#DareToDream #Eurovision #GRE pic.twitter.com/GdsXzjnArJ