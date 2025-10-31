Ζάκυνθος: «Δεν έγινε για το ντύσιμο αλλά για το ξε – ντύσιμό του» επιμένει ο Μητροπολίτης Δωδώνης

«Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μία τέτοια κατάσταση» αναφέρει σε νέες δηλώσεις του για το περιστατικό με τον δάσκαλο σε εκκλησία της Ζακύνθου, ο Μητροπολίτης Δωδώνης.

Μετά την έκταση που πήρε το ζήτημα, ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, επέμεινε στην αρχική του θέση.

Αναλυτικότερα, υποστήριξε εκ νέου πως δεν είναι πρέπον ένας δάσκαλος να βγάζει λόγο έχοντας το πουκάμισό του έξω.

Υπενθυμίζεται πως το επεισόδιο σημειώθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για την 28η Οκτωβρίου, όταν επέπληξε δημόσια τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, Ηλία Φλάμπουρα, λόγω της ενδυμασίας του.

«Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μία τέτοια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή, εξηγώντας παράλληλα πως ο ίδιος δε συμφώνησε ποτέ με τις απόψεις του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου «ελάτε όπως είστε».

«Δεν έγινε για το ντύσιμό του αλλά για το ξε – ντύσιμό του. Μπορεί ένας καθηγητής να πάει στο κέντρο του ναού την ημέρα της εθνικής επετείου να μιλάει με τα πουκάμισα έξω; Στην εκκλησία δυστυχώς ανεχόμαστε τραγικές συμπεριφορές με το ντύσιμο. Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στο κέντρο στην Ωραία Πύλη. Δε θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού. Υπήρχαν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και κάνουμε υπομονή αλλά άλλο είναι να πάει στο κέντρο του ναού να μιλήσει», κατέληξε.