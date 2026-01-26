Τρίκαλα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο

Ηχητικό ντοκουμέντο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από την στιγμή της μοιραίας έκρηξης που προκάλεσε τον θάνατο και τραυματισμούς εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ, στα Τρίκαλα.

Η έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας καταγράφηκε και ακούστηκε σε απόσταση 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο.

Το ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στα Τρίκαλα

Το ηχητικό ντοκουμέντο δημοσίευσε το trikalazoom.

Από την ισχυρή έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής δίνουν ακόμη μάχη στα συντρίμμια για τον εντοπισμό της πέμπτης αγνοούμενης.

«Έλιωσαν οι λαμαρίνες, φωτιά βγαίνει ακόμη από μία ανοιχτή πόρτα, παντού καπνός και ένα drone που πετά πάνω από αποκαΐδια και ενεργές εστίες», αναφέρουν οι δημοσιογράφοι και οπερατέρ του ΕΡΤnews, που βρίσκονται στο καμένο εργοστάσιο στα Τρίκαλα τις τελευταίες ώρες, μεταφέροντας τις εξελίξεις από το σημείο.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των θυμάτων πηγαίνουν στο νοσοκομείο Τρικάλων, προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA, για να ταυτοποιηθούν οι σοροί τους.