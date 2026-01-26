Φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: Άγνωστα τα αίτια μέχρι στιγμής - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τραγικός είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε, τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων στα Τρίκαλα.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο εντοπισμός τριών σορών ενώ υπάρχουν αναφορές και για τέταρτο θύμα. Πρόκειται για γυναίκες εργαζόμενες που αγνοούνταν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναζητείται ακόμη μία.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά εντός του εργοστασίου βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι. Οι οκτώ εξ αυτών τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα για την ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά προηγήθηκε μεγάλη έκρηξη με το ωστικό κύμα να γκρεμίζει εναν τοίχο και στη συνέχεια τη σκεπή. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία της έκρηξης.

Ανακοίνωση για το τραγικό περιστατικό εξέδωσε η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ - ιδιοκτήτρια του εργοστασίου:

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».