Φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: «Έλιωσαν οι λαμαρίνες» - Συνεχίζονται οι έρευνες για την αγνοούμενη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, για τον εντοπισμό της εργαζόμενης που εξακολουθεί να αγνοείται μετά τη φονική φωτιά στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

«Έλιωσαν οι λαμαρίνες, φωτιά βγαίνει ακόμη από μία ανοιχτή πόρτα, παντού καπνός και ένα drone που πετά πάνω από αποκαΐδια και ενεργές εστίες», αναφέρουν οι δημοσιογράφοι και οπερατέρ του ΕΡΤnews, που βρίσκονται στο καμένο εργοστάσιο στα Τρίκαλα τις τελευταίες ώρες, μεταφέροντας τις εξελίξεις από το σημείο.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ενώ μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 άτομα.

Αρχικά, οκτώ από τους 13 εργαζόμενους κατάφεραν να βγουν από το εργοστάσιο, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ εντοπίστηκαν απανθρακωμένα τα σώματα τεσσάρων εξ αυτών και μία παραμένει αγνοούμενη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ οι εργαζόμενοι του εργοστασίου βρίσκονταν όλοι μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και οι περισσότεροι θα έπιαναν δουλειά στις 6 τα ξημερώματα, αλλιώς θα ήταν περισσότεροι στη βάρδια την ώρα της φωτιάς και πιθανότατα να υπήρχαν περισσότερα θύματα.

Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς αλλά και τον εντοπισμό της αγνοούμενης, 60 άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των θυμάτων πηγαίνουν στο νοσοκομείο Τρικάλων, προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA, για να ταυτοποιηθούν οι σοροί τους.

Τρίκαλα: Τα πιθανά σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο