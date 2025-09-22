Θεσσαλονίκη: Έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Ένας 51χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη επειδή έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι.

Η εισαγγελική Αρχή της Θεσσαλονίκης άσκησε στον άνδρα κακουργηματική δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής.

Κατά πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη, χθες το πρωί, στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζεται ο 51χρονος

Ο 51χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, υποστήριξε προανακριτικά ότι προέβη στη σφαγή του ζώου για να το μοιράσει σε συγγενικά του πρόσωπα που παρευρέθηκαν στο σημείο, όπως ορίζει το συγκεκριμένο έθιμο.

Αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και συνέλαβαν τον άντρα, ενώ δίπλα του εντόπισαν και το μαχαίρι με το οποίο προέβη στη σφαγή.

Το αμνοερίφιο κατασχέθηκε λόγω της ιογενούς νόσου της ευλογιάς των προβάτων και αιγών, όπως έγινε γνωστό.

Μάλιστα, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δόθηκε εντολή προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μην πραγματοποιηθεί καμία ιατρική και ιατροδικαστική πράξη στο συγκεκριμένο ζώο, το οποίο θα αποσταλεί για καύση με ευθύνη του δήμου Νεάπολης - Συκεών.

Θεσσαλονίκη: Τι είναι το κουρμπάνι

Σημειώνεται πως το κουρμπάνι είναι ένα έθιμο που συναντάται σε διάφορες περιοχές της χώρας και έχει τις ρίζες του σε παλαιότερες θρησκευτικές και κοινωνικές παραδόσεις.

Πρόκειται για μια κοινή θρησκευτική και κοινωνική τελετή, που συνήθως συνδέεται με τη μνήμη κάποιου Αγίου. Στο πλαίσιο του εορτασμού, οι κάτοικοι ενός χωριού ή μιας κοινότητας θυσιάζουν ένα ζώο (παλαιότερα κυρίως βόδι, σήμερα συνήθως αρνιά ή κατσίκια), το μαγειρεύουν και το μοιράζουν σε όλους τους παρευρισκόμενους.