Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός σε τροχαίο στο Δερβένι - ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 07:50 με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση, το ένα εξ αυτών ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλο ΙΧ που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Ως αποτέλεσμα της δεύτερης σύγκρουσης, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.