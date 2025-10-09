Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι: Τα αίτια του ατυχήματος αναζητά η Πολεμική Αεροπορία – Τα δύο πιθανά σενάρια

Αναστάτωση προκάλεσε στην Πολεμική Αεροπορία και την τοπική κοινωνία το αεροπορικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 8 Οκτωβρίου 2025, στο Τατόι.

Ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, που ανήκει στην 360η Μοίρα Εκπαιδεύσεως της Πολεμικής Αεροπορίας, συνετρίβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης συντήρησης. Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251, όπου και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα οφείλεται σε αποκόλληση πτέρυγας κατά τη διάρκεια ευθυγράμμισης του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος. Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει την έρευνα για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων του ατυχήματος.

Παράλληλα, εξετάζονται δύο πιθανά σενάρια:

το πρώτο αφορά ξαφνική απώλεια ισχύος του κινητήρα το δεύτερο σχετίζεται με άσκηση απώλειας κινητήρα κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της ισχύος.

Η συντριβή αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ατυχημάτων με το ίδιο τύπο αεροσκάφους, με 11 περιστατικά να έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2025, κυρίως στην Ευρώπη. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το ίδιο μοτίβο αποκόλλησης του εμπρόσθιου μέρους του αεροσκάφους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία λόγω της συχνότητάς του.

Η Πολεμική Αεροπορία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, διερευνά ενδελεχώς τα αίτια του ατυχήματος και εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων και η αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.