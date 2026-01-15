Συνελήφθη επιχειρηματίας στο Παλαιό Φάληρο: Γνώριμος των αρχών από το 1997

Έναν 56χρονο επιχειρηματία, συνέλαβαν το βράδυ της Τρίτης (13/1) οι αστυνομικές αρχές στο Παλαιό Φάληρο, καθώς μετά από έλεγχο στο όχημά του, διαπιστώθηκε πως έφερε παράνομο οπλισμό.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, όταν εντόπισαν τον 56χρονο επιχειρηματία μέσα στο αυτοκίνητό του και τού έκαναν έλεγχο για να σταματήσει καθώς έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του.

Ο επιχειρηματίας στο Παλαιό Φάληρο έφερε, μεταξύ άλλων, πλαστό δίπλωμα οδήγησης με κολλημένη τη φωτογραφία πάνω του, ενώ εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, τρία φυσίγγια, δύο γεμιστήρες και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου ενώ σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και πλαστογραφία.

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο επιχειρηματίας είναι γνωστός στις αρχές, από το 1997, ενώ έχει συλληφθεί δεκάδες φορές και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του -μεταξύ άλλων- για απειλές, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ληστείες.

Τελευταία φορά είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ