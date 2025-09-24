ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη 14χρονου στο Γαλάτσι: Έβγαλε φωτογραφία 9χρονο στις τουαλέτες σχολείου

Ο 14χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας - Ο ανήλικος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα ανηλίκων

LifO Newsroom
Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, στο Γαλάτσι ένας 14χρονος με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 14χρονος εισήλθε στο 1ο δημοτικό σχολείο Γαλατσίου και φωτογράφισε έναν 9χρονο μαθητή στην τουαλέτα την ώρα που αυτός έκανε την ανάγκη του.

Στη συνέχεια ο 14χρονος άρχισε να επιδεικνύει τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά στο προαύλιο του σχολείου. Το περιστατικό αναφέρθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, η οποία και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Ο 14χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ στην συμβολή της λεωφόρου Γαλατσίου με την Καραολή και Δημητρίου, όπου και συνελήφθη.

Ο ανήλικος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα ανηλίκων.

