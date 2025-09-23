ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Γνώριμος του 15χρονου ο νεαρός που συνελήφθη για την αρπαγή - Όσα έγιναν λίγα 24ωρα πριν

Υπό κράτηση ο 18χρονος - Οι κατηγορίες στηρίζονται σε όσα ανέφερε ο 15χρονος στις Αρχές, εξεταζόμενος παρουσία ειδικού ψυχολόγου

Θεσσαλονίκη: Γνώριμος του 15χρονου ο νεαρός που συνελήφθη για την αρπαγή - Όσα έγιναν λίγα 24ωρα πριν
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Δίωξη για κακουργηματικές πράξεις απήγγειλε η εισαγγελέας εις βάρος του 18χρονου που συνελήφθη μετά από καταγγελία 15χρονου ότι έπεσε θύμα αρπαγής την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του, χθες το πρωί, σε περιοχή της Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο κουκουλοφόροι ανάγκασαν τον 15χρονο να επιβιβαστεί σε λευκό βανάκι και κατά τη διαδρομή που ακολούθησαν μέχρι να τον αφήσουν ελεύθερο, τον λήστεψαν και αποπειράθηκαν να τον εκβιάσουν ζητώντας 10.000 ευρώ.

Η δίωξη αφορά τις κατηγορίες της αρπαγής (κατά συναυτουργία), της αρπαγής ανηλίκου (κατά συναυτουργία), της ληστείας (κατά συναυτουργία) και της απόπειρας εκβίασης. Ο 18χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Οι κατηγορίες στηρίζονται σε όσα ανέφερε ο 15χρονος στις Αρχές, εξεταζόμενος παρουσία ειδικού ψυχολόγου.

Θεσσαλονίκη: Τι κατήγγειλε ο 15χρονος μαθητής

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο ανήλικος, ο 18χρονος είναι γνώριμός του και του είχε ζητήσει πριν από λίγα 24ωρα 500 ευρώ. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, το θύμα ανέφερε ότι τον υποχρέωσαν να μπει στο βανάκι την ώρα που πήγαινε στο σχολείο, περνώντας από ερημικό δρόμο.

Περιγράφοντας τη διαδρομή, πληροφορίες αναφέρουν πως κατήγγειλε ότι τον πήγαν σε ένα βουνό, κοντά σε μία εκκλησία, ενώ τον άφησαν ελεύθερο όταν πέρασε ένα πυροσβεστικό όχημα και προκειμένου να φοβηθούν είπε ότι πρόσωπο από το περιβάλλον του βρίσκεται εκεί.

Όπως κατήγγειλε, τον απελευθέρωσαν κοντά σε έναν γκρεμό, αφού δέχθηκε απειλές για τη ζωή του σε περίπτωση που αποκαλύψει το συμβάν στην αστυνομία και στους γονείς του, ενώ ο ένας από τους δύο ζήτησε 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων. Λίγο πριν φύγουν τον χτύπησαν για μια ακόμη φορά αρπάζοντας 50 ευρώ που είχε πάνω του και επιπλέον πέταξαν το κινητό του τηλέφωνο, όπως κατέθεσε στην αστυνομία.

Οι έρευνες για το δεύτερο καταγγελλόμενο πρόσωπο που σύμφωνα με τον ανήλικο οδηγούσε το λευκό βανάκι, βρίσκονται σε εξέλιξη, με τα στοιχεία ταυτότητας να παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. 

 
