Στη φυλακή οδηγείται ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή

Στη φυλακή οδηγείται ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη κατόπιν ενταλμάτων για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με μεγάλο συνολικό χρέος προς το Δημόσιο.

Ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ συνελήφθη χθες (30/10) το απόγευμα στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων.

Εκκρεμούσε σε βάρος του Διάταξη Προέδρου Εφετών Αθηνών με την οποία διατηρείται σε ισχύ Ένταλμα Σύλληψης της κυρίας Ανακρίτριας του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή ενώπιον της, ως κατηγορούμενος για τις πράξεις:

φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, κατ΄ εξακολούθηση και

φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 50.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση.

Στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου το όνομα του γνωστού σεφ

Επίσης εκκρεμούσε ένα Ένταλμα Σύλληψης του 15ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή του ενώπιον της, ως κατηγορούμενος για πράξεις φοροδιαφυγής.

Ο σεφ, που ήταν και ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο τροφίμων, αφενός μεν κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από τα όργανα Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα, που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ, αφετέρου δε, κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.

Το όνομα του επιχειρηματία και γνωστού σεφ περιλαμβάνεται στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου τα ονόματα των οποίων δίνονται στη δημοσιότητα σε ετήσια βάση. Οι συνολικές του υποχρεώσεις με βάση αυτή τη λίστα ανέρχονται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Το πρωί οδηγήθηκε από την Αστυνομία στην Εισαγγελία και πλέον οδηγείται στη φυλακή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ