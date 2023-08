«Στα 32 χρόνια στο σώμα δεν έχω ζήσει παρόμοιες ακραίες συνθήκες»- H μαρτυρία του αρχηγού της πυροσβεστικής

Την πρωτοφανή έκταση και ένταση των φαινομένων με τις φετινές φωτιές σχολίασε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Πουρνάρας.

Σε συνέντευξη Τύπου για τις φωτιές σημείωσε πως όλο το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή, ενώ ανέφερε πως κατά την αρχή της περιόδου, οι πυρκαγιές που ξεσπούσαν σε καθημερινή βάση ήταν περίπου 50-60, και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης σε αυτές στέφθηκαν με επιτυχία. Ωστόσο, όπως επισήμανε, η ιδιαίτερη ξηροθερμική περίοδος που ακολούθησε, σε συνδυασμό με τον παρατεταμένο καύσωνα και την εποχή των μελτεμιών, δυσχέραινε ακόμα περισσότερο την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

«Οι πυρκαγιές παρουσιάζουν μία εξαιρετική δριμύτητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ακόμη και το βράδυ η ένταση των ανέμων είναι 6-7 μποφόρ και ριπές 8-10 μποφόρ, 85 χλμ την ώρα. Οπότε ακόμη και το βράδυ που άλλες χρονιές οι πυρκαγιές ήταν αντιμετωπίσιμες, τώρα γίνονται πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες» δήλωσε. Τόνισε δε πως το Πυροσβεστικό Σώμα είναι από τις λίγες υπηρεσίες πανευρωπαϊκά, ίσως και διεθνώς, που επιχειρεί ακόμη και το βράδυ, και δίνει έναν τεράστιο αγώνα με αυτοθυσία.

«Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στα 32 χρόνια υπηρεσίας μου στο σώμα δεν έχω ζήσει παρόμοιες ακραίες συνθήκες. Και πραγματικά οι συνθήκες είναι ακραίες», τόνισε.

Έφερε για παράδειγμα τη φωτιά στην Πάρνηθα, που ξέσπασε την Τρίτη στη Μονή Κλειστών και από τη Φυλή σήμερα έχει επεκταθεί και καίει την Πάρνηθα και είπε: «Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε 11:56 και στα πρώτα 5 λεπτά στις 12.:01 βρισκόταν πάνω από την πυρκαγιά εναέριο μέσο, το οποίο επιχειρούσε στον Ασπρόπυργο. Και μετά από 2 λεπτά άλλα 4 αεροπλάνα ήταν πάνω από την πυρκαγιά. Παρόλα αυτά η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις. Καταλαβαίνεται λοιπόν για ποιες ακραίες συνθήκες μιλάμε».

«Υπάρχουν αναφορές σε Ρόδο και Έβρο που οι πυρκαγιές ξεπέρασαν αντιπυρικές ζώνες ως και 200 μέτρων. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ο αγώνας θα συνεχιστεί», συμπλήρωσε, τέλος.

The wildfires in Greece's Alexandroupolis region are the biggest Europe has faced this year.



We have mobilised our #rescEU firefighting fleet and aid via 🇪🇺 Civil Protection Mechanism:



✈️ 8 aircrafts

🚒 40 vehicles

👩‍🚒 246 firefighters



Thank you 🇨🇿🇷🇴🇸🇰🇧🇬🇫🇷🇨🇾🇸🇪🇩🇪🇭🇷! pic.twitter.com/CUs2TrCCVs