Σπάσιμο αγωγού στο ΠΑΓΝΗ: Νερά καταπλάκωσαν ασθενή σε θάλαμο της Καρδιολογικής

Ο τραυματίας πρόκειται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των κακώσεων

Σπάσιμο αγωγού στο ΠΑΓΝΗ: Νερά καταπλάκωσαν ασθενή σε θάλαμο της Καρδιολογικής
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν αγωγός νερού έσπασε μέσα σε θάλαμο της Καρδιολογικής Κλινικής, πλημμυρίζοντας τον χώρο και τραυματίζοντας έναν ασθενή.

Το συμβάν έγινε γύρω στις 02:00, την ώρα που οι ασθενείς κοιμούνταν. Μεγάλη ποσότητα νερού έπεσε απευθείας πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένας νοσηλευόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας ξύπνησε έντρομος, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς του θαλάμου σηκώθηκαν σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να απομακρυνθούν.

Ο τραυματίας πρόκειται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των κακώσεων, ενώ γιατροί και νοσηλευτές κινητοποιήθηκαν άμεσα για να απομακρύνουν τα νερά και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των υπόλοιπων ασθενών. Ολόκληρος ο θάλαμος, στον οποίο νοσηλεύονται συνολικά έξι άτομα, υπέστη σημαντική πλημμύρα.

