Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Πέρασαν 4 χρόνια - Ποια η κατάσταση σε σπίτια και σχολεία, τι πρέπει να γίνει ακόμα

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ήταν 27 Σεπτεμβρίου 2021, όταν το Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο Κρήτης συγκλονίστηκε από τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ. Ένας νεκρός, 11 τραυματίες και τεράστιες καταστροφές στα χωριά και τους οικισμούς της περιοχής, ήταν ο τότε απολογισμός, και τέσσερα χρόνια μετά, πολλές από αυτές τις πληγές παραμένουν ανοικτές.

Περίπου 145 οικογένειες εξακολουθούν να μένουν σε οικίσκους, με τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες να καθυστερούν τα έργα αποκατάστασης, τόσο των ιδιωτικών κτιρίων όσο και των δημόσιων υποδομών που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό.

Η περιοχή, η οποία είδε την κοινωνική και οικονομική της ζωή να δοκιμάζεται όλο αυτό το διάστημα, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Βασίλης Κεγκέρογλου αναφέρθηκε στις ενέργειες της δημοτικής Αρχής για την αποκατάσταση της περιοχής, τη συνεργασία με τον Σύλλογο Σεισμοπλήκτων «Η Ελπίδα» και τους τοπικούς επιστημονικούς φορείς προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, περισσότερα από 5.500 ιδιωτικά κτίρια είχαν πληγεί από τον σεισμό ενώ τα 3.500 από αυτά είχαν χαρακτηριστεί ως «κίτρινα», με συνέπεια να απαιτούν έργα αποκατάστασης πριν κατοικηθούν ξανά από τους ιδιοκτήτες τους.

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Τι πρέπει να γίνει ακόμα

Μετά από πρόσφατη επικοινωνία της δημοτικής Αρχής με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, δρομολογείται από το αρμόδιο υπουργείο μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει πως όσα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί ως «κίτρινα» και δεν έχουν ζημιές στον φέροντα οπλισμό, μπορούν να αποζημιωθούν άμεσα- εφόσον οι ιδιοκτήτες του το επιλέξουν- με μια τιμή που θα κυμαίνεται από 100 έως 150 ευρώ το τετραγωνικό.

Επίσης, αναμένεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 10%, καθώς έγινε δεκτή η πρόταση που είχε κατατεθεί για ένταξη της περιοχής στη Νησιωτικότητα.

«Η fast track αυτή διαδικασία, αν υλοποιηθεί άμεσα η σχετική υπόσχεση που μας δόθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό, θα ξεμπλοκάρει τη διαδικασία και να αμβλύνει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που κρατούν πίσω πολλούς ιδιοκτήτες ενώ θα επιτρέψει και την γρηγορότερη εξέταση των υπολοίπων φακέλων», δήλωσε ο κ. Κεγκέρογλου.

Παράλληλα, «τρέχουν» οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στο ζήτημα της σχολικής στέγης, σε συνεργασία του δήμου με τα υπουργεία Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης-Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα αφορά την αποκατάσταση των ζημιών σε τρία Δημοτικά Σχολεία, την κατασκευή του νέου Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου και του νέου κτιρίου που θα στεγάσει το 1ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Η σχολική στέγη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη προκειμένου να περιοριστεί η μαθητική διαρροή και κατά συνέπεια η απομάκρυνση ολόκληρων οικογενειών από τον δήμο, όπως είχε συμβεί την πρώτη περίοδο μετά τον σεισμό.

Τέλος, προχωρούν οι διαδικασίες για αποκατάσταση των ζημιών σε δημόσια κτίρια και άλλες υποδομές, οι οποίες θα επιτρέψουν στον δήμο και στις αρμόδιες υπηρεσίες να λειτουργήσουν καλύτερα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

