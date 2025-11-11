ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σε εξέλιξη η πορεία αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Ζητούν συνάντηση με τον υπουργό οι πρώτοι αγρότες που έφθασαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σε εξέλιξη η πορεία αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η πορεία των αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λίγα λεπτά πριν τις 12:00 της Τρίτης 11 Νοεμβρίου με αφετηρία την πλατεία Καραϊσκάκη οι αγρότες ζητούν να εξασφαλισθεί η προστασία του πρωτογενούς τομέα, αναφορικά με το κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί, τα προϊόντα τους που πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων που πολλοί από αυτούς περιμένουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 14:00 μια αντιπροσωπεία αναμένεται να παραδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ζητούν να δοθούν τα ποσά στους πραγματικούς παραγωγούς. «Δεν είμαστε όλοι κλέφτες», δηλώνουν χαρακτηριστικά, αναφερόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λόγω της συγκέντρωσης και της πορείας, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς. Οι πρώτοι που έφθασαν στο υπουργείο ζητούν συνάντηση με τον υπουργό. Ο δρόμος της οδού Αχαρνών είναι για την ώρα κλειστός.

Τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων

Μεταξύ άλλων, οι αγρότες που συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναφέρουν πως η «υπομονή τους έχει εξαντληθεί και οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος», ενώ δίνουν τελεσίγραφο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ανάμεσα σ' αυτά είναι τα εξής:

  • οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων
  • η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση

Στην πανελλαδική κινητοποίηση των αγροτών, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, συμμετέχουν μπλόκα από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. «Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Στην ίδια δήλωσε, κάνει λόγο: «Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη - συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτών

Ελλάδα / Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτών

Έχοντας μαζί τους πανό που φέρουν συνθήματα με τις λέξεις «Daniel», «Πανώλη» και «Ευλογιά», οι αγρότες που έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας
LIFO NEWSROOM
Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Ελλάδα / Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Σημειώνεται πως ο 46χρονος, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» και φέρεται να αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στην εκκλησία
LIFO NEWSROOM
Αλεξανδρούπολη: Μπλόκο αγροτών στο αεροδρόμιο - Ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ανέβει στη Θράκη

Ελλάδα / Αλεξανδρούπολη: Μπλόκο αγροτών στο αεροδρόμιο - Ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ανέβει στη Θράκη

«Η φτώχεια μάς χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης
LIFO NEWSROOM
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ελλάδα / ΣτΕ: Αντισυνταγματκές οι διατάξεις για την εξίσωση αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου

Ο νομοθέτης, με τη νέα απόφαση του ΣτΕ, θα πρέπει να διακρίνει τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
LIFO NEWSROOM
 
 