Προβλήματα από τις καταιγίδες σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ηράκλειο – Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π»

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Δευτέρα (29/9) αρκετές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη.

Στο νησί της Ζακύνθου σημειώθηκαν ακυρώσεις πτήσεων, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία δεκάδων ταξιδιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία. Στον Αλικανά, δρόμος πλημμύρισε και τα νερά μπήκαν σε αυλή ξενοδοχείου, με τους τουρίστες να ζητούν να απομακρυνθούν. Τελικά, χρησιμοποιήθηκε αγροτικό όχημα από κάτοικο της περιοχής για να απομακρύνει τους εγκλωβισμένους.

Στην Κεφαλονιά, η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε μικρές κατολισθήσεις σε ορισμένους δρόμους. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η έγκαιρη προετοιμασία και οι καθαρισμοί που είχαν προηγηθεί βοήθησαν να αποφευχθούν σοβαρότερα προβλήματα.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η καταιγίδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μέσα σε δύο ώρες ισχυρής βροχής, δρόμοι σε περιοχές όπως ο Δήμος Βιάννου και η ακτογραμμή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων μετατράπηκαν σε χείμαρρους. Δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές, παρά μόνο προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Για σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια, με εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 26 στα νότια.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τόνισε ότι «ο καιρός θα κυλήσει με πολλές βροχές έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σε επίπεδα 80% με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο – περίπου καιρός τύπου “Π”».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα χαμηλά βαρομετρικά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας να εκδηλώνεται έντονα την Πέμπτη και την Παρασκευή.