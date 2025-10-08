Πένυ Σκάρου: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση βιασμού της

Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση βιασμού, της τραγουδίστριας και πρωταθλήτριας του Παναθηναϊκού ΑμεΑ στη ξιφασκία με σπάθη, Πένυ Σκάρου.

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης και νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, η Πένυ Σκάρου βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων για την εκδίκαση της υπόθεσης βιασμού.

Η δίκη αφορά την υπόθεση βιασμού της πριν από τρία χρόνια, ωστόσο όπως έγινε γνωστό η δίκη πήρε αναβολή για τον Μάιο του 2026.

Υπενθυμίζεται πως η Πένυ Σκάρου προχώρησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης, όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ’χουμε», εξομολογήθηκε πως πριν τρία χρόνια έπεσε θύμα βιασμού και ένα μήνα αργότερα ανακάλυψε πως έμεινε έγκυος.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ενώ εκείνη εκείνη την περίοδο είχε σχέση με γυναίκα, ένας γνωστός της τη νάρκωσε και τη βίασε. Όπως εξήγησε, παρότι αρχικά δεν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, καθώς δεν το θυμόταν, λίγες εβδομάδες αργότερα διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος.

Λόγω του σοκ της, όπως εξομολογείται, την ίδια ημέρα απέβαλε. «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, που ήταν γνωστός μου. Ήμασταν παρέα και μου είπε να πάμε να πιούμε ένα ποτό σπίτι του και μου έριξε κάτι στο ποτό», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή.

«Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη μέρα ότι κάτι έχει συμβεί και τελικά μετά από έναν μήνα διαπίστωσα ότι έμεινα έγκυος ενώ είχα σχέση με μια κοπέλα. Και έτσι το κατάλαβα και έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει» εξομολογήθηκε.