Αρτέμιδα: «Aφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί» - Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου

Ο 18χρονος μοτοσικλετιστής περιγράφει τα πρώτα λεπτά μετά αφότου το ΙΧ μπήκε μπροστά του, τον εκσφενδόνισε και ο οδηγός του τον παράτησε τραυματισμένο στην άσφαλτο

Βίντεο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Αρτέμιδα ήρθε στη δημοσιότητα, απαθανατίζοντας τη στιγμή που το ΙΧ παρασύρει με σφοδρότητα τη μοτοσικλέτα.

Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων-Αρτέμιδος, όταν το αυτοκίνητο βγήκε κάθετα από στενό και μπήκε στον κεντρικό δρόμο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μηχανή που οδηγούσε ο 18χρονος και κινούνταν κανονικά στη λεωφόρο.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που ο 18χρονος οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, ενώ αμέσως μετά ο οδηγός του αυτοκινήτου τον εγκαταλείπει στο σημείο και απομακρύνεται.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το όχημα και τον οδηγό, ο οποίος μέχρι τώρα είναι άφαντος.

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: «Πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα»

Ο 18χρονος, μιλώντας στο STAR φανερά σοκαρισμένος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα. Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά».

«Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο», συνέχισε περιγράφοντας το τροχαίο.

«Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου», κατέληξε.

