Πάτρα – Πύργος: Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. έως το τέλος Νοεμβρίου

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολύπαθο έργο της Ολυμπίας Οδού στο τμήμα Πάτρα – Πύργος, καθώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να παραδοθούν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου, ολοκληρώνοντας έναν οδικό άξονα που ταλαιπώρησε την τοπική κοινωνία για χρόνια.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η παράδοση τοποθετείται έως τις 30 Νοεμβρίου, με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και τα συνεργεία να κινούνται σε εντατικούς ρυθμούς. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παράκαμψη του Πύργου, το τμήμα Κάλο Νερό – Τσακώνα, καθώς και κρίσιμες συνδέσεις που βελτιώνουν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Οι υπόλοιπες εργασίες

Στο κομμάτι της Περιμετρικής Πάτρας, η ασφαλτόστρωση έχει ήδη ξεπεράσει το 50%, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι κατασκευές:

δύο νέων κόμβων σε Μιντιλόγλι και Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙΠΕ),

μίας κάτω διάβασης στα Βραχνέικα,

δύο μεγάλων τοίχων αντιστήριξης στα Τσουκαλέικα,

και των κτιρίων διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Παράλληλα, προχωρούν τα έργα για το παράλληλο οδικό δίκτυο, με στόχο να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, ενώ οι συνδέσεις των τοπικών οδών Αιγιαλείας και Κυλλήνης εκτιμάται ότι θα παραδοθούν ως το τέλος του έτους.

Ένας «δρόμος-καρμανιόλα» που γίνεται πρότυπο ασφάλειας

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου θεωρείται κρίσιμη για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, σε έναν δρόμο που για δεκαετίες είχε χαρακτηριστεί «καρμανιόλα». Τα νέα οδοστρώματα διαθέτουν σύγχρονο φωτισμό, αποχετεύσεις και αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, δημιουργώντας πλέον ένα δίκτυο που προσφέρει πολύ ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις για οδηγούς και επιβάτες.

Η πλήρης λειτουργία του άξονα Πάτρα – Πύργος σηματοδοτεί το τέλος ενός μεγάλου έργου υποδομής που συνδέει τη Δυτική Ελλάδα με τον Νότο, αλλά και την απαρχή μιας νέας εποχής για την οδική ασφάλεια στην Πελοπόννησο.