Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικο του σε οπαδικό επεισόδιο

Αιματηρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή Ζαρουχλέικα στην Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 το βράδυ της Δευτέρας στη συγκεκριμένη περιοχή της Πάτρας, όταν ένας 17χρονος είδε το έμβλημα αντίπαλης ομάδας σε συνομήλικο του και άρχισε να του επιτίθεται.

Τότε ξέσπασε έντονος καβγάς, με αποτέλεσμα ο δεύτερος 17χρονος να δεχτεί χτύπημα με μαχαίρι από τον συνομήλικό του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, και κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του νόμου περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του, για παραμέληση εποπτείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ