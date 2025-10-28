ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικο του σε οπαδικό επεισόδιο

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου - Συνελήφθη ο δράστης και ο πατέρας του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πάτρα: 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικο του σε οπαδικό επεισόδιο Facebook Twitter
Φωτ. : EUROKINISSI
0

Αιματηρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή Ζαρουχλέικα στην Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 το βράδυ της Δευτέρας στη συγκεκριμένη περιοχή της Πάτρας, όταν ένας 17χρονος είδε το έμβλημα αντίπαλης ομάδας σε συνομήλικο του και άρχισε να του επιτίθεται.

Τότε ξέσπασε έντονος καβγάς, με αποτέλεσμα ο δεύτερος 17χρονος να δεχτεί χτύπημα με μαχαίρι από τον συνομήλικό του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, και κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του νόμου περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του, για παραμέληση εποπτείας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

Στα αποκαλυπτήρια παρέστησαν μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, εκπρόσωποι Κομμάτων, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, συνδικαλιστικών φορέων και συνάδελφοι του αστυνομικού
LIFO NEWSROOM
 
 