Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας μετά από 23 μέρες

Ο Πάνος Ρούτσι σταματά την απεργία πείνας, μετά από 23 ημέρες.

Δηλώσεις πραγματοποίησαν νωρίς το βράδυ της Τρίτης (7/10) ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τη δικηγόρο του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου ανακοινώθηκε ο τερματισμός της απεργίας πείνας.

Η κα Κωνσταντοπούλου, ξεκίνησε τις δηλώσεις της επισημαίνοντας πως «σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του αλλά και όλης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς».

Πάνος Ρούτσι: «Η απεργία πείνας σταματά σήμερα»

«Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν τα τριών χιλιάδων σελίδων έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγος θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή του στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αιτία θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλήψεις πραγματογνώμων και ιατροδικαστών και πλέον όλα είναι ανοιχτά» πρόσθεσε η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και συνέχισε: «Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου, που τον στήριξε και τον στηρίζει όλη η κοινωνία, μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με παρά πολύ σκοτεινές διεργασίες να κλέψουν την αλήθεια».

Στη συνέχεια, ο κ. Ρούτσι ανακοίνωσε πως σταματά την απεργία πείνας. «Η απεργία πείνας σταματά σήμερα» είπε και ευχαρίστησε όσους ήταν δίπλα του.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι ζήτησε διαφάνεια στη διαδικασία και χαρακτηριστικά ανέφερε: «Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μην συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου, θα είμαι εδώ. Ο κόσμος με κάνει να ευελπιστώ».

