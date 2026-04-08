Πανελλήνιες 2026: Στο Ψηφιακό Φροντιστήριο τα διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων  

Ενόψει των Πανελληνίων 2026, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη σταδιακή ανάρτηση από σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, των διαγωνισμάτων προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων, στην πλατφόρμα του «Ψηφιακού Φροντιστηρίου».

Ειδικότερα, αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα lms.digitalschool.gov.gr, διαγωνίσματα προσομοίωσης, τα οποία ου καλύπτουν τα 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που προσφέρει το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο και αφορούν Γενικά (ΓΕΛ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Το υπουργείο αναφέρει, ότι η αξιοποίηση των συγκεκριμένων διαγωνισμάτων προσομοίωσης καταργεί την ανάγκη αναζήτησης αντίστοιχου υλικού από πολλαπλές πηγές, παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και επιτρέπει την προετοιμασία των μαθητών οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, υπογραμμίζεται ότι «η δράση αυτή αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της προετοιμασίας των υποψηφίων, στην εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες εξέτασης καθώς και στη βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το υλικό επαναληπτικά, ενισχύοντας τη συστηματική μελέτη τους».

Πανελλήνιες 2026: Τα μαθήματα επαναλήψεων

Ακόμη, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 20 Απριλίου θα συνεχιστούν τα δια ζώσης μαθήματα στοχευμένων επαναλήψεων για τους υποψήφιους, τα οποία θα πραγματοποιούνται έως και μία ημέρα πριν την εξέταση κάθε μαθήματος.

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής και επικαιροποιημένη υποστήριξη των μαθητών μέχρι την τελική φάση των εξετάσεων. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια σύγχρονη ψηφιακή δημόσια υπηρεσία, που στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας την ισότητα ευκαιριών και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.