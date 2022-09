Ουκρανία: Ένα διαφορετικό Pride στο Χάρκοβο- Έγινε μέσα στο μετρό

Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα του Χαρκόβου βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να διοργανώσει το Pride: η «πορεία» υπερηφάνειας έγινε μέσα στο μετρό.

Το ραντεβού δόθηκε την Κυριακή, σε σταθμό του μετρό της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας. Με την αντεπίθεση που εξαπέλυσαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι δυνάμεις του Κιέβου κατάφεραν το τελευταίο διάστημα να ανακαταλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας του Χαρκόβου.

Άνθρωποι με σημαίες, καπέλα και μάσκες στα χρώματα του ουράνιου τόξου μετείχε στο Pride το οποίο πέρασε και από τις τρεις γραμμές του μετρό της πόλης, ενώ επισκέφθηκαν 10 σταθμούς. Μαζί τους, όπως αναμενόταν, είχαν και μηνύματα για τον πόλεμο όπως «Η Ρωσία είναι χώρα τρομοκράτης».

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι σε γενικές γραμμές το Pride ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, αλλά ένας από τους μετέχοντες δέχθηκε επίθεση στο κέντρο του Χαρκόβου. Φορούσε μπλούζα στα χρώματα του ουράνιου τόξου και έβγαζε φωτογραφίες με μια μεγάλη ουκρανική σημαία εκείνη την ώρα.

«Πραγματοποιήθηκε το πρώτο Pride σε μετρό στην Ουκρανία», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανάρτηση στο Instagram. «Είμαστε ΛΟΑΤΚΙ+ Ουκρανοί άνδρες και γυναίκες. Και έχουμε δικαίωμα σε μια πόλη, μια χώρα, μια ελεύθερη ύπαρξη», ανέφεραν ακόμη μεταξύ άλλων.

The second performance of KharkivPride✔️

Yesterday, a car decorated with rainbow wedding attributes drove through Kharkiv. A wedding is an instrument of family protection at the state level, a tradition, the privileges. https://t.co/dYee7oeCu5 pic.twitter.com/WPUQHnXvl7