ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις οι προφυλακίσεις με εντολή των ευρωπαϊκών Αρχών

Με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι τέσσερις κατηγορούμενοι

Τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν κληθεί να απολογηθούν από το πρωί του Σαββάτου για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προφυλακίστηκαν, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέος, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να ήταν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έπαιρνε παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο αυτές αποφάσεις των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση αφορούν ένα ζευγάρι που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια καθώς και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, προφυλακιστέοι κρίθηκαν συγγενικό πρόσωπο του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας, καθώς και μια γυναίκα.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί σήμερα Κυριακή οπότε και αναμένεται να βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι θεωρούμενοι ως αρχηγική ομάδα της οργάνωσης. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη. Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα.

