ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση κατηγορουμένου από το κύκλωμα

Προφυλακίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένα άτομο από την εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς με την απολογία του δεν κατάφερε να πείσει ανακριτή και Ευρωπαία εισαγγελέα.

Το άτομο που προφυλακίστηκε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ διατηρεί στενή οικογενειακή σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο συγκεκριμένος φαίνεται πως είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, καθώς είχαν παρατηρήθηκαν αρκετές εκροές καταθέσεων από και προς τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διαπίστωσε πως δεν διατηρούσε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρόλα αυτά οι δικαστικές Αρχές έκριναν πως ο ρόλος του είναι σημαντικός στο κύκλωμα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή για αναβάθμιση των κατηγοριών εναντίον του λογιστή, που συνελήφθη μαζί με άλλους 36 για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην αρχική φάση της έρευνας, ο 54χρονος λογιστής θεωρούνταν ως συνεργάτης σε υποστηρικτικό ρόλο της οργάνωσης. Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων που βρέθηκαν στο σπίτι του έδειξε ότι η εμπλοκή του ήταν βαθύτερη και πιο κεντρική.

Κατόπιν της αξιολόγησης των ευρημάτων, η κατηγορία του αναβαθμίστηκε από απλή συνεργασία στην έννοια της «εγκληματικής οργάνωσης» και «νομιμοποίησης παράνομων εσόδων». Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, προέκυψε έπειτα από την ανεύρεση στο οικιακό περιβάλλον του κατηγορουμένου προϊόντων πολυτελούς χαρακτήρα, όπως ρολόγια και τσάντες οίκων υψηλής αισθητικής, τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, υποδηλώνουν ενεργή παρουσία και κομβικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας.

Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, η κατοχή υψηλής αξίας αντικειμένων και οι φερόμενες ως «ακριβά ταξίδια» στο εξωτερικό, ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι ο λογιστής δεν ήταν απλώς «εκτελεστικός», αλλά μέρος της εσωτερικής δομής της οργάνωσης. Όταν θα βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή, θα κληθεί να εξηγήσει πώς απέκτησε τα αντικείμενα αυτά ενώ φέρεται ότι παρείχε υπηρεσίες στην εγκληματική ομάδα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι 11 κατηγορούμενοι

Χθες ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για τους πρώτους 11 κατηγορούμενους που παρουσιάστηκαν στον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα. Αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή —οι εν λόγω κατηγορούμενοι εισέπραξαν επιδοτήσεις που δεν υπερέβησαν τα χίλια ευρώ, εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).

Η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει το εύρος και τη δομή της δράσης της ομάδας: από την αρχική στήριξη δήθεν επιλέξιμων αγροτεμαχίων έως την τελική απόκρυψη εισοδημάτων και επένδυση σε πολυτελή αγαθά. Η αναβάθμιση της κατηγορίας του λογιστή υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για μία σειρά μεμονωμένων αδικημάτων, αλλά για συντονισμένη δράση που επηρέασε σημαντικά το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων στη χώρα.

Η θέση του λογιστή —όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία— είναι πλέον κρίσιμη: η κατοχή των πολυτελών αντικειμένων, η συμμετοχή στις εργασίες της οργάνωσης και η απόκτηση ακριβά ταξιδιών στο εξωτερικό αποτελούν σημεία ένδειξης δραστηριότητας πέραν της απλής διαχειριστικής εξυπηρέτησης. Από υπηρεσιακός συνεργάτης, μετατρέπεται σε βασικό κρίκο της αλυσίδας.

Καθώς η δικαστική διαδικασία προχωρά, η υπόθεση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση: η παρακολούθηση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να τιμωρείται με βαρύτερα αδικήματα όταν αποδεικνύεται υπέρβαση των ρόλων των εταίρων και μετατροπή τους σε «διαχειριστές» παράνομων κεφαλαίων και εισοδημάτων. Η συνεργασία των διωκτικών αρχών, η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και η αναζήτηση των αιτιών πίσω από υψηλής αξίας αγορές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδόμηση τέτοιων δικτύων.