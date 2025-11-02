Οι μαρτυρίες για τη βεντέτα με δύο νεκρούς στα Βορίζια: «Θα μπορούσαμε σήμερα να θρηνούμε 20 νεκρούς»

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στην περιοχή, ένα 24ωρο μετά το ξέσπασμα της βεντέτας με τους δυο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Η νύχτα που πέρασε ήταν νύχτα ανησυχίας, με ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων των Βοριζίων να έχει μετακινηθεί.

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με προσοχή, οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το φονικό περιστατικό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Βεντέτα στα Βορίζια: Σε τι στάδιο είναι η αστυνομική έρευνα

Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ' οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα.

Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», θέλησε να επισημάνει η κ. Δημογλίδου.

«Είχαμε μία έκρηξη σε οικία μίας οικογένειας προχθές το βράδυ. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε περιπολία στο χωριό», δήλωσε η κ. Δημογλίδου, διαψεύδοντας ότι η περιοχή είχε μείνει αφύλακτη.

Η κ. Δημογλίδου είπε ακόμα ότι τα περισσότερα μέλη των δύο οικογενειών δεν ήταν στο χωριό. Όπως διευκρίνισε από την προανάκριση, προέκυψε ότι μέλος της μίας οικογένειας έφτασε στο χωριό το επόμενο πρωί, συναντήθηκε με συγγενείς της άλλης οικογένειας και άνοιξε πυρ, γεγονός που οδήγησε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, τόσο από τις υπηρεσίες της Κρήτης όσο και από ενισχυτικές δυνάμεις που έφτασαν από την Αθήνα. Έχουν γίνει περίπου 10 κατ’ οίκον έρευνες και θα συνεχιστούν μέχρι να διαπιστωθεί πόσοι εμπλέκονται στο περιστατικό», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι στο αιματηρό περιστατικό είναι δύο εμπλεκόμενοι που βρίσκονται στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει πόσοι συμμετείχαν. «Οι έρευνες δεν θα σταματήσουν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί οπλισμός, ούτε έχουν προκύψει κρίσιμα ευρήματα που να διευκολύνουν την έρευνα.

«Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει από ποια πλευρά έχει τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός στην οικία», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ και κατέληξε ότι «μπορεί το έργο μας να μην είναι εύκολο, ωστόσο οι έμπειροι αξιωματικοί της Κρήτης και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα φτάσουν στο τέλος αυτής της υπόθεσης. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Βεντέτα στα Βορίζια: «Θα μπορούσαμε σήμερα να θρηνούμε 20 νεκρούς»

«Στα Βορίζια οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσα σε αυτούς και αστυνομικοί» υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές στο cretalive.gr.

Αυτόπτες μάρτυρες στο τοπικό μέσο, αρνούμενοι να κατονομάσουν την ταυτότητα του ενόπλου, αν και οι Αρχές φέρονται να γνωρίζουν σε ποια οικογένεια ανήκει ο δράστης, αναφέρουν πως ένας άνδρας σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος. «Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν» τόνισε αστυνομικός.

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την ''πληρώσουν'' και πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών» εκτιμά αξιωματικός της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το cretalive.gr. «Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία. Και με μεγάλη ευκολία καταπατούν και όρκους και λόγω τιμής».

