Βεντέτα με δύο νεκρούς στα Βορίζια: Τι εξετάζει η Αστυνομία - Τα στοιχεία και οι μαρτυρίες

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τους δράστες του φονικού περιστατικού στα Βορίζια της Κρήτης.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε μέχρι αργά χθες το βράδυ, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με πολύ προσοχή οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου.

Βεντέτα με δύο νεκρούς στα Βορίζια: Οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, φαίνεται πως προκύπτουν μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι μαρτυρίες αυτές, οι οποίες εξετάζονται με προσοχή, αναφέρουν ότι την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται ότι εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Βεντέτα με δύο νεκρούς στα Βορίζια: Από την έκρηξη στο φονικό περιστατικό

Όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία, η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου, μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Βεντέτα με δύο νεκρούς στα Βορίζια: Οι κινήσεις του 39χρονου

Ο 39χρονος που βρέθηκε στο σημείο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 39χρονος, γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους.

Εκείνοι ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την πλευρά τους τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Από τους αρμόδιους αξιωματικούς συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η συλλογή στοιχείων προκειμένου να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Παράλληλα, όλη η περιοχή είναι υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο χωριό και στα δύο νοσοκομεία, ενώ από σήμερα θα εγκατασταθεί και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα.

Βεντέτα με δύο νεκρούς στα Βορίζια: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην ακόλουθη ανακοίνωση προχώρησε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το φονικό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. - Τ.Α.Ε. - Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».