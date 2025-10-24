ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγός λεωφορείου μετέφερε τη μηχανή του με το λεωφορείο

Τι προβλέπει ο κανονισμός σύμφωνα με τον Γραμματέα των Εργαζομένων του ΟΣΥ

Μία φωτογραφία με μια μηχανή να μεταφέρεται μέσω λεωφορείου και φέρεται να ανήκει στον οδηγό, προκαλεί ερωτήματα.

Η φωτογραφία εστάλη από τηλεθεάτρια στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η οποία δεν θέλησε να δώσει περισσότερα στοιχεία για τη γραμμή του λεωφορείου, ή την περιοχή στην οποία το εντόπισε.

Μιλώντας στο κανάλι, ο Γραμματέας των Εργαζομένων του ΟΣΥ, Φώτης Νικολακόπουλος, εξήγησε ότι πρόκειται για λεωφορείο της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής.

«Η συγκεκριμένη φωτογραφία – φαίνεται και από τα αυτοκόλλητα  - είναι από λεωφορείο της κοινοπραξίας», ανέφερε ο κ. Νικολακόπουλος, διευκρινίζοντας ότι αν το περιστατικό είχε συμβεί σε λεωφορείο του ΟΣΥ, «υπάρχει κανονισμός προσωπικού που προβλέπει τα πάντα».

Δηλαδή, αν γινόταν καταγγελία «γιατί πρέπει να υπάρξει καταγγελία», όπως τόνισε, θα φαινόταν ποιο λεωφορείο είναι, ποια γραμμή και ποια ώρα. «Σίγουρα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ο δικός μας κανονισμός προσωπικού προβλέπει ποινή, όχι απόλυση», τόνισε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι μόνο από τη φωτογραφία δεν μπορεί να εντοπιστεί ο οδηγός, είτε πρόκειται για οδηγό του ΟΣΥ είτε της κοινοπραξίας.

