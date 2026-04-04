Νεκρή 43χρονη από πτώση μπαλκονιού στην Κόρινθο: Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα

Η 43χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην Κόρινθο, μετά από αποκόλληση μπαλκονιού, ήταν γυναίκα που διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για να περάσει το Πάσχα με την οικογένειά της.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Απριλίου, όταν μπαλκόνι από, σύμφωνα με πληροφορίες, εγκαταλελειμμένο κτίριο κατέρρευσε τη στιγμή που η ίδια περνούσε από κάτω μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, 7, 8 και 10 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 43χρονη περπατούσε στην οδό Πηγάσου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου, όταν αποκολλήθηκε το τμήμα του κτιρίου που την καταπλάκωσε. Η γυναίκα δεν πρόλαβε να αντιδράσει, εγκλωβίστηκε κάτω από μπάζα και τσιμέντα και υπέκυψε στα τραύματά της.

Κόρινθος: Μαρτυρίες και ερωτήματα για το κτίριο

Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στο ΕΡΤNews ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα φέρεται να πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης. Όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως η τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων ή κορδελών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο της 43χρονης, ενώ τα τρία παιδιά της και ο σύζυγός της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο ο ιδιοκτήτης του κτιρίου όσο και ο εργολάβος μηχανικός που φέρεται να είχε αναλάβει πρόσφατα εργασίες στο σημείο.





Με πληροφορίες από ΕΡΤ