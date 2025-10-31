ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρή 10χρονη σε σχολείο στον Ασπρόπυργο: «Δεν έκανε γυμναστική» - Τι αναφέρει το υπουργείο Παιδείας

Το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με το θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου.

Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

 
 
