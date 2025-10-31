Ασπρόπυργος: Νεκρή δεκάχρονη μαθήτρια - Κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Μαθήτρια, 10 ετών, κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής σε Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, του έκαναν για αρκετή ώρα ΚΑΡΠΑ, ωστόσο το παιδί δεν επανήλθε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μιλώντας στο Live News, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είπε ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, σχεδόν για μια ώρα, προκειμένου οι γιατροί να επαναφέρουν το παιδί αλλά δυστυχώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν.

«Έκαναν μεγάλη προσπάθεια για πάνω από μία ώρα...», πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.