Μύκονος: Βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών που έκλεψαν γνωστό επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη

Βίντεο - ντοκουμέντο από τους δράστες που διέρρηξαν γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης στη Μύκονο, ήρθε στη δημοσιότητα.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν τον γάμο του επιχειρηματία στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των δραστών εισέβαλλε στο δωμάτιο τους σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Μεγάλη Άμμο. Εκεί αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα, πανάκριβα ρολόγια, αλλά και τις βέρες του ζευγαριού.

Όπως διακρίνεται μάλιστα και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από κάμερα ασφαλείας, ένας εκ των δραστών καταγράφεται να κατευθύνεται προς τα δωμάτια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατάφεραν να μπουν στο ξενοδοχείο από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα.

Όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβη, το ζευγάρι ενημέρωσε τις Αρχές και λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν τον δράστη.

Ωστόσο, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη διάρρηξη και τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν πίσω στο ζευγάρι.