Μπλόκο από αγρότες του Έβρου στα φορτηγά διεθνών μεταφορών

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα -περίπου 200 συνολικά- ξεκίνησαν από το κεντρικό και νότιο τμήμα του Έβρου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών της περιοχής.

Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία, η οποία προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς φορτηγών που εξέρχονται από τη χώρα προς την Τουρκία, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι να αποφύγουν τον εγκλωβισμό.

Οι αγρότες έχουν κλείσει την είσοδο και την έξοδο μόνο για φορτηγά - νταλίκες και όχι για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Τα τρακτέρ καταφθάνουν μέσω του παράλληλου δρόμου της Εγνατίας Οδού που οδηγεί στο Τελωνείο των Κήπων.

Η πρώτη πομπή των αγροτικών μηχανημάτων ξεκίνησε από το Σουφλί στις 16:00, με κατεύθυνση το Τελωνείο των Κήπων. Στο σημείο υπήρχαν ήδη από την περασμένη Κυριακή περίπου 50 τρακτέρ παραταγμένα στον νότιο κόμβο της πόλης.

Αγρότες από το Σουφλί, την Κορνοφωλιά, τη Δαδιά, τη Λευκίμμη και τα Λαγυνά ξεκίνησαν την πορεία τους, με πρώτη στάση τον Προβατώνα, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους από τις γύρω περιοχές. Στη συνέχεια όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς τον Πέπλο και τελικό προορισμό τους Κήπους.

Αγρότες: Πολιτικές αντιδράσεις για τα μπλόκα

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών».

«Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος προς την Πολιτεία».

«Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των αγροτών επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

«Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και με το νέο συστημα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Για εμπαιγμό των αγροτών μίλησε ο Νικος Ανδρουλάκης και τόνισε την στήριξη του ΠΑΣΟΚ: «Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας –έχει μειωθεί η παρταγωγή κόκκινου κρέατος 30%, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομά 3,4 δισ».

Από τα Μάλγαρα ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς.

Αγρότες: Προθεσμία για τις 4/12 στους δύο συλληφθέντες

Παράταση για να απολογηθούν εξασφάλισαν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη δικαστική διαδικασία να μετατίθεται για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως τότε, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας υπήρχε από το πρωί έντονη παρουσία αγροτών, που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους και να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών.