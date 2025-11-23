Λαμία: Ανατροπή ΙΧ λόγω φωτιάς στον Ε65 - Οδηγοί απεγκλώβισαν τους επιβάτες του

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, στον Ε65 στο ύψος της Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής, ξέσπασε φωτιά σε καλαμιές παραπλεύρως του Ε65 κοντά στην Τάφρο και το ΣΕΑ Σταυρού στη Λαμία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύντομα μαύρος καπνός κατέκλυσε τον αυτοκινητόδρομο και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά και προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Όμως κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές κλήθηκαν για ανατροπή ενός ΙΧ στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μάλιστα, το LamiaReport αναφέρει ότι ο καπνός από τη φωτιά, ευθύνεται πιθανότατα για το ατύχημα, καθώς η ορατότητα ήταν αρχικά μηδενική.

Όπως διακρίνεται και σε πλάνα από βίντεο, οδηγοί από άλλα οχήματα βοήθησαν τους επιβάτες του ΙΧ να βγουν από αυτό και στη συνέχεια τρία άτομα διακομίστηκαν προληπτικά στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

