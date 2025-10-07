ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Λεωφόρο Ποσειδώνος για δύο μήνες

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν παρακάμψεις

LifO Newsroom
Σε πλήρη ισχύ τίθενται από το Σάββατο 11 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης τεχνικών έργων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί πλήρως και στα δύο ρεύματα στο τμήμα της παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος από τη συμβολή με την οδό Καποδιστρίου έως τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην περιοχή των Δήμων Μοσχάτου – Ταύρου και Καλλιθέας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν τις εξής παρακάμψεις:

  • Κατεύθυνση προς Γλυφάδα: Οχήματα θα εκτρέπονται από την οδό Καποδιστρίου, λοξώς δεξιά στην Ελ. Βενιζέλου/Γράμμου, στη συνέχεια δεξιά στην Καραϊσκάκη, αριστερά στη Σαλαμίνος και δεξιά στη Σιβιτανίδου, απ’ όπου θα επανέρχονται στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος.
  • Κατεύθυνση προς Πειραιά: Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Αχιλλέως, Λυκούργου, Αγαμέμνονος, Μεταμορφώσεως και Πλάτωνος, επανερχόμενη στην Ποσειδώνος.

Βαρέα οχήματα και λεωφορεία: Θα κινούνται αποκλειστικά μέσω της νέας Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι κόμβοι της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος με τις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Καποδιστρίου θα παραμείνουν ανοικτοί για την κυκλοφορία.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

