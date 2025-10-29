Κρήτη: «Μπλόκο» αγροτών και κτηνοτρόφων στον ΒΟΑΚ - Τι ζητούν από την κυβέρνηση

Μεγάλη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Λασίθι και τα Ανώγεια άρχισαν να συγκεντρώνονται λίγο μετά τις 11:30 το πρωί στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του ΚΤΕΟ Καρτερού, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο cretapost.gr.

«Σήμερα η Κρήτη έχει κλείσει από τρία σημεία και περιμένουμε και από όλη την ηπειρωτική χώρα να κάνει το ίδιο, από όλους τους συναδέλφους μας, ειδικά από αυτούς που τους έχουν κατασφάξει τα κοπάδια και δεν τους βρίσκουν μία λύση», δήλωσε στο MEGA ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Ο ίδιος μάλιστα τόνισε πως ο αγώνας τους θα διαρκέσει έως και 10 ημέρες, ενώ απόψε έχουν σκοπό να διανυκτερεύσουν.

Όπως τόνισε ο κ. Τριανταφυλλάκης, αγρότες και κτηνοτρόφοι επέλεξαν τον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ καθώς «δεν έχουν άλλον τρόπο».

«Θα αφήσουμε για μία ώρα να αποσυμφορηθεί η κίνηση που υπάρχει, αλλά ο αγώνας μας θα συνεχιστεί έως και 10 ημέρες. Στις 5 η ώρα θα ξανακλείσει ο δρόμος. Για όλα τα επείγοντα περιστατικά θα είναι ανοιχτός, για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, για παιδιά, αλλά δεν έχουμε άλλον τρόπο και φτάνουμε σε αυτό το σημείο».

Ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός για μία ώρα προκείμενου οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στις οικίες τους.

«Περιμένουμε από την κυβέρνηση, από τον κ. πρωθυπουργό, μαζί με τον κ. Χατζηδάκη τον αντιπρόεδρο, να μας συγκαλέσει μια επιτροπή ώστε να λύσει τα προβλήματά μας έμπρακτα και όχι με 'θα' όπως έκανε ο κ. υπουργός», καταλήγει ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Μπλόκο και στα Χανιά

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων προχώρησαν σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαριών (μεταξύ Σούδας και Μουρνιών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και εκεί θα ανοίγουν το δρόμο για να περάσουν ασθενοφόρα, οχήματα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι αποχώρησαν από τα Τρία Μοναστήρια οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου ανανεώνοντας για αύριο το ραντεβού τους στις 10:30 το πρωί.