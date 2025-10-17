Κρήτη: Διασώθηκαν 66 μετανάστες στο Ηράκλειο

Συνολικά 66 μετανάστες μεταφέρονται στον χώρο προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για τους μετανάστες δύο διαφορετικών περιστατικών στα νότια του Ηρακλείου.

Ναυαγοσωστικό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε νωρίτερα σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου, 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε λέμβο. Αφού περισυνελέγησαν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Το δεύτερο περιστατικό επίσης, σημειώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή και αφορά σε 34 ακόμη άτομα που εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή , δυτικά των Καλών Λιμένων .