ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κουκάκι: Ομάδα 40-50 αγνώστων προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα και ΑΤΜ

Όλοι τους διέφυγαν προτού φτάσουν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κουκάκι: Ομάδα 40-50 αγνώστων προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα και ΑΤΜ Facebook Twitter
0

Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τρία καταστήματα και ένα ΑΤΜ στο Κουκάκι προκάλεσε ομάδα 40–50 αγνώστων το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ομάδα βρέθηκε στην περιοχή λίγο μετά τις 10 το βράδυ, πέρασε από διάφορες οδούς και κατέληξε στη Βεΐκου, όπου προκάλεσε καταστροφές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, διέλυσε ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση. Οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες, αναποδογύρισαν και τους κάδους απορριμάτων επί της οδού.

Όλοι τους διέφυγαν προτούν φτάσουν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΠΛΟΚΑ

Ελλάδα / Αγρότες: Ο «χάρτης» των κινητοποιήσεων - Μπλόκα σε εθνικές οδούς, τελωνεία, λιμάνια

Κτηνοτρόφοι στη Λάρισα πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό στην κεντρική πλατεία - «Τελωνεία και λιμάνια δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από κανέναν» απαντά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
LIFO NEWSROOM
 
 