Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός και ο Πειραιάς

Αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στους δρόμους από το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι και μερικά λεπτά πριν τις 09:00 παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, κυρίως από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία, καθώς και στον Πειραιά.

Μεγάλη είναι και η κίνηση στην Αττική Οδό, σε τμήματα γύρω από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι.

Ακόμη, αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αχαρνών.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περ.Υμηττού 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.

