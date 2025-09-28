ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κεφαλονιά: Χάος στο αεροδρόμιο λόγω κακοκαιρίας – Εκατοντάδες επιβάτες στην αναμονή

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, όπου το μεσημέρι της Κυριακής (28/9) επικράτησε συνωστισμός στις αίθουσες αναμονής.

Τέσσερις πτήσεις δεν κατόρθωσαν να προσγειωθούν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να παραμένουν καθηλωμένοι στο αεροδρόμιο, αναμένοντας νεότερη ενημέρωση. Όπως μεταδίδει το kefaloniapress.gr, οι ταξιδιώτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νησί κατέκλυσαν τους χώρους του αερολιμένα, με το κλίμα να είναι τεταμένο λόγω της αβεβαιότητας.

Παρότι οι προβλέψεις για έντονα φαινόμενα δεν έχουν επιβεβαιωθεί στην έκταση που αναμενόταν, η ΕΜΥ με νέο έκτακτο δελτίο προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το βράδυ της Κυριακής σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, καθώς και σε τμήματα της Λευκάδας, της Μεσσηνίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο έχουν ήδη πέσει «σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα», χαρακτηρίζοντας τις βροχοπτώσεις «ποτιστικές», ωφέλιμες για καλλιέργειες και υδάτινους πόρους.

Το απόγευμα του Σαββάτου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 σε κατοίκους Ιονίου και Δυτικής Ελλάδας, καλώντας τους να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής, ενώ νέο κύμα αναμένεται από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.
 

