Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στη δυτική Ελλάδα

Η Κέρκυρα φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, με το βόρειο τμήμα του νησιού να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές

Μεγάλες ζημιές καταγράφονται στη δυτική Ελλάδα λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατολισθήσεις, πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές έχουν σημειωθεί στην Κέρκυρα, συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποκλεισμένο είναι το χωριό των Καρουσάδων, εξαιτίας της κατολίσθησης και την κατάρρευση διώροφου κτιρίου στο κέντρο του χωριού. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από χώμα και πέτρες, οι δρόμοι είναι μη προσβάσιμοι, ενώ έχουν αποκλειστεί αστυνομικοί εντός του αστυνομικού τμήματος του χωριού. Σημειώνεται πως τα σχολεία δεν άνοιξαν σήμερα.

Σοβαρά προβλήματα και στο Σιδάρι όπου οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι και η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Στο νότιο τμήμα του νησιού προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στον οδικό άξονα από Μοραΐτικα έως και Τσάκι Μπενιτσών λόγω κατολισθήσεων και πτώσεων δέντρων που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Στην Κεντρική Κέρκυρα δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρά προβλήματα.

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία ανοιχτού τύπου. Τα δρομολόγια από και προς Ηγουμενίτσα πραγματοποιούνται μόνο με κλειστού τύπου.

Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες σε Ιωάννινα, Άρτα και Ηγουμενίτσα

Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» και την Πάργα, την Άρτα,τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα. Χωράφια στη Θεσπρωτία καλύφθηκαν με νερό, λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην επαρχιακή οδό Νεράιδας- Σαγιάδας.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το 8ο μέχρι το 11ο χιλιόμετρο στη Σκάλα Φιλιατών και διεξάγεται από παράπλευρες επαρχιακούς οδούς, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο thesprotia24.gr.