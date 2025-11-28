Κακοκαιρία Adel: Πού έβρεξε περισσότερο την Παρασκευή

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel, με την Αττική να βρίσκεται ανάμεσα στις Περιφέρειες που, από τα ξημερώματα, δέχθηκε μεγάλο όγκο νερού.

Σήμερα, Παρασκευή, η κακοκαιρία Adel επηρέασε από τα μεσάνυχτα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Αττική, ενώ το μέτωπο κινείται πλέον προς το Ανατολικό Αιγαίο.

Όσον αφορά στις περιοχές, που έβρεξε περισσότερο, σύμφωνα με το Mega, διαμορφώνονται ως εξής:

Τακτικούπολη Τροιχηνίας, που δέχθηκε 138 χιλιοστά βροχής

Κρανίδι, 94 χιλιοστά βροχής

Κάρυστος, 71 χιλιοστά βροχής

Κροκέτες Λακωνίας 70 χιλιοστά βροχής

Καρδάλυμα Χίου, 62

Κακοκαιρία Adel: Το χειρότερο προγνωστικό σενάριο στην Αττική

Το πλέον δυσμενές –και με τις λιγότερες πιθανότητες– προγνωστικό σενάριο επαληθεύτηκε τελικά για την Αττική, η οποία επλήγη σφοδρά από την κακοκαιρία «Adel». Το πέρασμα του συστήματος συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχές, τοπικές χαλαζοπτώσεις και περίπου 400 καταγεγραμμένους κεραυνούς, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία εξελίχθηκε με ένταση που υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις, επιβεβαιώνοντας το αρνητικό σενάριο που, παρότι θεωρούνταν λιγότερο πιθανό, τελικά κυριάρχησε.

Την ίδια στιγμή, τα Τζουμέρκα βιώνουν έναν από τους πιο ακραίους Νοέμβρηδες της σύγχρονης μετεωρολογικής καταγραφής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέφερε η Ν. Ζιακοπούλου, η περιοχή ξεπέρασε τους 1.000 τόνους νερού ανά στρέμμα μέσα στον μήνα, προσεγγίζοντας το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των 1.200 τόνων που είχε σημειωθεί με την κακοκαιρία «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Οι πιο επικίνδυνες καταιγίδες έχουν ήδη μετατοπιστεί προς το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Για την υπόλοιπη χώρα, αύριο αναμένεται σχετική βελτίωση με πιο μεμονωμένα φαινόμενα και εξασθενημένες βροχές, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές έντονες καταιγίδες.

Η κακοκαιρία «Adel» συνεχίζει να επηρεάζει τμήματα της χώρας, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να υπενθυμίζουν την ανάγκη αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.