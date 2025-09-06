ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός: Με μελτέμια και θερμοκρασία στους 35 βαθμούς

Αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα

Ήπιος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με τα μελτέμια να επιμένουν και τον υδράργυρο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα σημειωθεί μικρή πτώση και υπάρχει η πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά, κυρίως ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα, όπου υπάρχει και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29, και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

