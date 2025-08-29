Καιρός: Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο - Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν

Ένα 24ωρο κακοκαιρίας αναμένεται στη χώρα αύριο, καθώς θα κάνουν την εμφάνισή τους έντονα αλλά και ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τις προγνώσεις ειδικών, από το απόγευμα του Σαββάτου και έπειτα σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν ισχυρά φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις.

Μάλιστα, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, εφιστά την προσοχή των πολιτών το Σάββατο, καθώς όπως εξηγεί στην ανάρτησή του για τον καιρό, τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο τα παραπάνω φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Τα φαινόμενα αυτά θα διαρκέσουν μέχρι και τα μέσα της Κυριακής, ενώ από τη νέα εβδομάδα το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά και ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του ένα κύμα ζέστης, καθώς μεταξύ άλλων την Τρίτη και την Τετάρτη, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχονται πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια

Σε νέα ανάρτησή του στα social media το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, αλλά και για το νέο κύμα ζέστης που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.

«Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία.Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

«Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα», συμπληρώνει

«Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης», καταλήγει.

Καιρός - Μαρουσάκης: Έντονα φαινόμενα και αστάθεια από το απόγευμα του Σαββάτου στη χώρα

Έντονη αστάθεια και ισχυρά καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να κάνουν από αύριο σταδιακά την εμφάνισή τους, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε νέα ανάρτησή του στα social media το πρωί της Παρασκευής, αναφέρθηκε εκ νέου στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο στη χώρα, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για έντονη αστάθεια αλλά και υψηλές θερμοκρασίες.

«Μελτέμια και σήμερα προς το Αιγαίο με τάση περιορισμού τους από το απόγευμα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και συνεχίζει επισημαίνοντας πως «από αύριο το απόγευμα και μέσα στην Κυριακή φαινόμενα αστάθειας προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα που τοπικά θα έχουν ένταση».

«Αρκετή ζέστη το Σαββατοκύριακο προς τα ανατολικά και νότια», καταλήγει. Σε προηγούμενη ανάρτησή του λίγες ώρες πριν, ανέφερε πως βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, κινείται τις επόμενες ημέρες προς την περιοχή μας, προκαλώντας φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα όμως, οι άνεμοι μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο άνεμος θα είναι σαν λίβας.

«Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα 1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν. 2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας.

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά - βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος.