Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε φορτηγό με μισό τόνο skunk

Σχεδόν 500 κιλά ναρκωτικής ουσίας εντοπίστηκαν σε νταλίκα στην Ηγουμενίτσα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του οδηγού.

Ειδικότερα, στελέχη της ΔΑΟΕ ακινητοποίησαν για έλεγχο το όχημα που είχε εισέλθει στη χώρα από την Ιταλία.

Κατά την επιθεώρηση του φορτίου, διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα σε χαρτικά προϊόντα - όπως χαρτοπετσέτες – είχαν επιμελώς κρυφτεί μεγάλες ποσότητες υδροπονικής κάνναβης (skunk).

Σε βίντεο που καταγράφουν την επιχείρηση, αστυνομικοί απομακρύνουν παλέτες από το φορτίο και αποκαλύπτουν δέματα με τη ναρκωτική ουσία, τα οποία είχαν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κινήσουν υποψίες κατά τη μεταφορά.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στη διαδρομή του φορτίου, το οποίο φέρεται να ξεκίνησε από τη Βαλένθια της Ισπανίας.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι τελικός προορισμός της νταλίκας ήταν η Τουρκία, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλα ενδεχόμενα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.