Η διαδρομή της κακοκαιρίας της επόμενες ώρες: Πλημμύρισαν δρόμοι και ξεριζώθηκαν δέντρα

Η κακοκαιρία επηρέασε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με πλημμυρισμένους δρόμους στα δυτικά και ένα ισχυρό πέρασμα από την Αττική.

Ωστόσο, «δεν έχει τελειώσει ακόμη», γράφει σε νέα ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας και προειδοποιεί, ότι: «για τις επόμενες ώρες, αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε : Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη». όπως επισημαίνει τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα.

«Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει βελτίωση του καιρού, με τα φαινόμενα να περιορίζονται από αύριο, Τρίτη, κυρίως προς τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, οι οποίες ωστόσο θα εξασθενήσουν σταδιακά και θα περιοριστούν στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι και σημειώθηκαν αρκετές ζημιές - Ξεριζώθηκαν δέντρα

Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δρόμοι στη Βόνιτσα μετατράπηκαν σε ποτάμια από λάσπη. Τμήματα του οδοστρώματος αποκολλήθηκαν εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, ενώ καταγράφηκαν και μικρές κατολισθήσεις.

Ο δήμαρχος Βόνιτσας έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και σε σπίτια και υπόγεια, με σημαντικές επιπτώσεις στον οικιακό εξοπλισμό των κατοίκων. Ανάλογες εικόνες πλημμυρικών επεισοδίων προέρχονται και από την Πρέβεζα.

Έντονη χαλαζόπτωση καταγράφηκε, επίσης, στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου - Άργους και στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, προκαλώντας ζημιές σε ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες.

Η κακοκαιρία έπληξε και περιοχές της Θεσσαλονίκης με πτώση δέντρου στην περιοχή του Ντεπώ στην και συγκεκριμένα στον πλακόστρωτο δρόμο επί της Νέστορου Τύπα. Το αποτέλεσμα ήταν να καταπλακωθεί σταθμευμένο ΙΧ. Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να απομακρύνει το δέντρο και να απεγκλωβίσει το ΙΧ στο οποίο σημειώθηκαν υλικές ζημιές.