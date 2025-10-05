Χανιά: Τουρίστας λιποθύμησε σε δύσβατη περιοχή – «Σηκώθηκαν» δύο ελικόπτερα για τη διάσωσή του

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης ηλικιωμένου τουρίστα, που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο σημείο των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο άνδρας, ηλικίας άνω των 70 ετών, περπατούσε στο μονοπάτι Γυαλισκάρι, που συνδέει την παραλία της Παλαιόχωρας με τη Σούγια στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική, με τη συμμετοχή 15 πυροσβεστών. Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο, χρειάστηκε η συνδρομή δύο ελικοπτέρων που απογειώθηκαν για να προσεγγίσουν τον άτυχο άνδρα.

Στις 16:00 το απόγευμα οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο άνδρας είναι άνω των 70 ετών.

Σε νεότερη εξέλιξη Ο, η ΕΡΤ, μεταφέρει, ότι: «Οι 15 πυροσβέστες κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον μεταφέρουν με ιδιωτικό πλωτό μέσο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο καθώς εξακολουθούσε να μην έχει τις αισθήσεις του παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες ανάνηψης και ΚΑΡΠΑ που του έγιναν».

