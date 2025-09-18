Γιατρός από την Αμαλιάδα έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να επαιτήσει - Μάζεψε 23 ευρώ

Θύμα ληστείας έπεσε ο γιατρός και διευθυντής Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος.

Όπως εξήγησε, χθες, ενώ κατευθυνόταν με το μετρό προς το αεροδρόμιο για να συμμετάσχει σε επαγγελματικό συνέδριο, έπεσε θύμα κλοπής.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom, άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο κ. Δημητρόπουλος περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων και, όπως είπε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά».

«Άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω» εξηγεί ο γιατρός

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

Αδυνατώντας να ταξιδέψει ή να επιστρέψει στον Πύργο, δήλωσε πως «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω». Κατάφερε να συγκεντρώσει 23 ευρώ από επιβάτες, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει.

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο χωρίς χρήματα. Οι κάρτες είχαν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.